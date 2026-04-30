ترامب يهنئ علي الزيدي بترشيحه لرئاسة وزراء العراق ويؤكد التطلع لعلاقات قوية

كتب : وكالات

10:04 م 30/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، علي الزيدي على ترشيحه لمنصب رئيس وزراء العراق.

وقال ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال" اليوم الخميس، أنه يتمنى التوفيق للزيدي في مساعيه لتشكيل حكومة جديدة خالية من الإرهاب وقادرة على بناء مستقبل مشرق للعراق.

وأكد الرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة تتطلع إلى إقامة علاقة جديدة قوية ونابضة بالحيوية بين العراق والولايات المتحدة.

وأشار ترامب، إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية فصل جديد بين البلدين، يعزز الازدهار والاستقرار ويحقق نجاحا غير مسبوق.

