بالصور- "شورت على بدلة رجالي".. دينا داش في أحدث ظهور

شمس البارودي تروي مواقف عاشتها مع زوجها الراحل حسن يوسف- صور نادرة

خضعت الفنانة دينا الشربيني لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

ظهرت دينا في الجلسة مرتدية إطلالة أنيقة وجذابة، حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

آخر مشاركات دينا الشربيني في الدراما التلفزيونية

كانت آخر مشاركات دينا الشربيني في الدراما التلفزيونية بمسلسل "اتنين غيرنا" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

تدور أحداث المسلسل حول مدرب رياضي يعمل في مدرسة دولية يعيش حالة عزلة نتيجة ماضيه وعلاقاته، ثم يلتقي صدفةً بـ ممثلة مشهورة تمر بأزمات شخصية، مما يشكل نقطة تحول في حياته وقصة تجمعهما بالرغم من الصعاب.

وشارك ببطولة المسلسل كل من آسر ياسين، دينا الشربيني، ياسمينا العبد، نور إيهاب، تأليف رنا أبو الريش، إخراج خالد الحلفاوي.

آخر أعمال دينا الشربيني على شاشة السينما

كانت آخر أعمال دينا الشربيني على شاشة السينما بفيلم "طلقني" عام 2025.

تدور أحداث الفيلم حول توتر العلاقة بين زوجين وتنتهي بالطلاق، لكن يواجه الزوج أزمة مالية حادّة تدفعه إلى طلب مساعدة طليقته لإنقاذه من السجن، فيخوضان معًا رحلة مليئة بالتحديات والمواقف الطريفة، ويكتشفان خلالها مشاعرهما الحقيقية.

وشارك ببطولة الفيلم كل من كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني، حاتم صلاح، ياسمين رحمي، دنيا سامي، محمود حافظ، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج خالد مرعي.

اقرأ أيضا:

"جيبة وإيقاف من النقابة".. أزمات مسلم التي تصدر بسببها التريند

هل تجمع أغنية "الغلاوة" بين شيرين عبدالوهاب وبهاء سلطان؟.. مصدر يجيب