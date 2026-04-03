مافيا الكارتة في الجيزة.. سقوط 9 بلطجية يفرضون إتاوات على السائقين

كتب : علاء عمران

12:28 م 03/04/2026

أسقطت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة 9 عناصر من "مافيا الكارتة" تخصصوا في فرض إتاوات وجباية مبالغ مالية من السائقين دون وجه حق، في استجابة فورية لمقطع فيديو "بلطجة" انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكشف عن ممارسات إجرامية تهدف لابتزاز السائقين وتهديد أرزاقهم بدعوى تنظيم الموقف، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فوريًا وبكل حسم وقوة.
كشفت التحريات الأمنية ملابسات الواقعة التي بدأت برصد فيديو يظهر فيه شخص يبتز السائقين، وبالفحص الفني تبين أن "بطل الفيديو" عنصر جنائي محبوس حاليًا على ذمة قضية سرقة أخرى، ومن جانب آخر، شنت القوات حملة مكبرة لتطهير المنطقة من بقايا تلك الشبكة الإجرامية. علاوة على ذلك، نجحت المداهمة في ضبط 9 متهمين يزاولون مهنة "محصلي كارتة" بدون ترخيص، حيث تبين قيامهم بفرض إتاوات جبرية والتحصل على مبالغ مالية بغير مقتضى قانوني.
اعترف المتهمون أمام جهات التحقيق بمزاولة نشاطهم الإجرامي في تحصيل الأموال "عنوة" من السائقين، مستغلين حاجتهم للعمل وسرعة تحميل الركاب لتنفيذ مخططهم الإجرامي الذي روع العاملين بالموقف. وفي السياق ذاته، تبين أن هذه المجموعة كانت تخلق حالة من الترهيب داخل الموقف، مما دفع أجهزة الأمن للتدخل بكل حسم لإنهاء هذه الظاهرة، لضمان سيادة القانون ومنع وجود أي كيانات غير شرعية تتحكم في مواقف السيارات، مع التأكيد على استمرار الحملات الأمنية لضبط كافة المخالفين فوريًا بشكل قاطع وصارم.

