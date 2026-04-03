وجه المستشار محمود الشريف وزير العدل بمباشرة العاملين بالوزارة لمهام عملهم عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع لمدة شهر اعتباراً من الأحد القادم الموافق 2026/4/5، على أن يكون العمل من خلال الوسائل الإلكترونية المؤمنة وباستخدام نظم التراسل الإلكتروني.

وزير العدل استثنى الجهات الخدمية التابعة لوزارة العدل من التوجيهات الصادرة بالعمل عن بُعد، وهي:

1. المحاكم بجميع درجاتها.

2. مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني، وفروع التوثيق، ومكتب زواج الأجانب، ومكتب تملك غير المصريين.

3. مكاتب الخبراء والطب الشرعي.

4. العيادات الطبية التابعة لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية.

5. مكاتب التصديق.

6. إدارات الأمن بديوان عام الوزارة والجهات والمصالح التابعة لها.

ترشيد الطاقة والوقود

كما وجه المستشار محمود الشريف؛ باتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض استهلاك الكهرباء بمقرات الوزارة والجهات التابعة لها بنسبة 50% من الاستهلاك الحالي، وذلك لتخفيف الأحمال على شبكات الكهرباء، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض استهلاك الوقود بكافة صوره بنسبة 50%، ووضع الضوابط اللازمة لاستخدام السيارات الحكومية بما يضمن تحقيق الترشيد المستهدف في استهلاك الوزارة من البنزين والسولار.

وزارة الداخلية تنجح في إحباط مخطط لحركة حسم الإرهابية

الإرهابي علي عبد الونيس: انضممت للإخوان أثناء الدراسة الجامعية وتلقيت تدريبات في غزة

الداخلية تكشف رحلة "علي ونيس" من طالب جامعي لقيادي في جناح إرهابي مسلح