وزير العدل يقر العمل عن بُعد يوم الأحد لمدة شهر مع استثناء الجهات الخدمية

كتب : مصراوي

11:50 ص 03/04/2026

المستشار محمود الشريف، وزير العدل

وجه المستشار محمود الشريف وزير العدل بمباشرة العاملين بالوزارة لمهام عملهم عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع لمدة شهر اعتباراً من الأحد القادم الموافق 2026/4/5، على أن يكون العمل من خلال الوسائل الإلكترونية المؤمنة وباستخدام نظم التراسل الإلكتروني.

وزير العدل استثنى الجهات الخدمية التابعة لوزارة العدل من التوجيهات الصادرة بالعمل عن بُعد، وهي:

1. المحاكم بجميع درجاتها.

2. مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني، وفروع التوثيق، ومكتب زواج الأجانب، ومكتب تملك غير المصريين.

3. مكاتب الخبراء والطب الشرعي.

4. العيادات الطبية التابعة لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية.

5. مكاتب التصديق.

6. إدارات الأمن بديوان عام الوزارة والجهات والمصالح التابعة لها.

ترشيد الطاقة والوقود

كما وجه المستشار محمود الشريف؛ باتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض استهلاك الكهرباء بمقرات الوزارة والجهات التابعة لها بنسبة 50% من الاستهلاك الحالي، وذلك لتخفيف الأحمال على شبكات الكهرباء، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض استهلاك الوقود بكافة صوره بنسبة 50%، ووضع الضوابط اللازمة لاستخدام السيارات الحكومية بما يضمن تحقيق الترشيد المستهدف في استهلاك الوزارة من البنزين والسولار.

ويزر العدل وزارة العدل العمل عن بعد الحكومة الطاقة الكهرباء

موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أبريل.. هل هناك زيادة منتظرة؟
والدة المتهم في جريمة تلا بالمنوفية: "ابني كان يدافع عن شرف أخته"
واتساب يطرح ميزة جديدة لإلغاء الضوضاء في المكالمات
وصول شحنة قمح روسي ضخمة إلى ميناء دمياط - تفاصيل
