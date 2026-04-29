

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، في الفترة الماضية عبر موقع "فيسبوك"، شهادات لعدة فتيات تفيد بتعرضهن لوقائع هتك عرض على يد مؤسس جمعية أهلية غير مرخصة بمنطقة جاردن سيتي، تُعرف باسم "بيت فاطم".

ولفتت شهادات الفتيات إلى أن العامل المشترك بين الضحايا تمثل في معاناتهن من أزمات نفسية نتيجة ظروف أسرية صعبة، وهو ما استغله المتهم لارتكاب الوقائع المنسوبة إليه.

النيابة العامة ترصد شهادات الضحايا

رصد مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بالنيابة العامة تداول تلك المنشورات، وعلى إثر ذلك باشرت النيابة التحقيق في الواقعة.

واستمعت النيابة إلى أقوال المبلغين والمجني عليهن، حيث شهدت 3 فتيات بتعرضهن لوقائع هتك عرض في أماكن متفرقة، من بينها مقر المؤسسة بمنطقة جاردن سيتي، خلال الفترة من عام 2022 حتى 2025، فيما أفادت الضحية الرابعة بتعرضها لواقعة مماثلة في عام 2017.

وكشفت أقوال المجني عليهن أنهن لجأن إلى المتهم طلبًا للدعم والتعافي، في ظل ما مررن به من ظروف اجتماعية ونفسية صعبة، إلا أنه استغل تلك الأوضاع لارتكاب الوقائع محل التحقيق.

كما استمعت النيابة إلى أحد العاملين بمقر الواقعة، والذي قرر أن المتهم كان يتعمد، في أوقات متعددة، صرفه من العمل مبكرًا أو تكليفه بالحضور متأخرًا، بما يتيح له ارتكاب تلك الأفعال.

مؤسس "بيت فاطم" يقر ببعض الوقائع

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على المتهم، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وباستجواب المتهم، أقر بارتكابه بعض الوقائع، كما قامت النيابة بفحص هاتفه والأجهزة الإلكترونية الخاصة به، وجارٍ استكمال التحقيقات.

قرارات النيابة بشأن المتهم

وأمرت جهات التحقيق بحبس مؤسس "بيت فاطم"، على خلفية اتهامه بهتك عرض 4 فتيات، على ذمة التحقيقات.

كما أمرت بإرفاق تحريات الشرطة ووحدة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

تحذير من النيابة بشأن نشر بيانات المجني عليهن

وأكدت النيابة أنها تباشر التحقيقات في سرية تامة، حفاظًا على خصوصية المجني عليهن والشهود، تنفيذًا لنصوص القانون.

وتهيب النيابة العامة بالكافة عدم نشر أو تداول أي بيانات أو معلومات من شأنها كشف هوية المجني عليهن أو الشهود، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف ذلك.





اقرأ أيضًا:

"استغل الضحايا نفسيًا".. النيابة تباشر تحقيقاتها مع المتهم بهتك عرض 4 فتيات

"بينها الحبس".. قرارات عاجلة من النيابة العامة بشأن مؤسس بيت فاطم في اتهامه بهتك عرض 4 فتيات







