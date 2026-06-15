إعلان

اتفاق أمريكا وإيران.. طهران تربط المفاوضات النهائية بتنفيذ الالتزامات الأمريكية

كتب : وكالات

01:56 ص 15/06/2026

إيران وأمريكا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ربطت إيران انطلاق المفاوضات النهائية مع الولايات المتحدة بالتحقق من تنفيذ واشنطن التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم، وفي مقدمتها إنهاء الحرب ورفع الحصار والإفراج عن الأصول الإيرانية.

وذكرت وكالة مهر، أن المفاوضات النهائية ستستمر 60 يوما، على أن تبدأ بعد التأكد من تنفيذ الولايات المتحدة التزاماتها، مشيرة إلى أن مراسم التوقيع الرسمية ستعقد يوم الجمعة، يعقبها اجتماع لرئيسي الوفدين لبحث الترتيبات المستقبلية للمحادثات.

وأضافت الوكالة، أن بدء مفاوضات الـ60 يوما مشروط بالتحقق من التزام واشنطن بإنهاء الحرب ورفع الحصار والإفراج عن الأصول الإيرانية.

وفي السياق، كشف نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي بعض ملامح مذكرة التفاهم، مؤكدا أن طهران أدرجت مواقفها الأساسية في المسودة التي يجري التحضير لتوقيعها.

قال غريب آبادي، إن نص المذكرة سينشر بعد التوقيع الرسمي، إلى جانب شرح مختلف بنودها، موضحا أن مذكرة التفاهم لا تعني الثقة في العدو، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مفاوضات تمتد 60 يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي.

ونقلت وكالة تسنيم عن نائب وزير الخارجية الإيراني: أن إنهاء الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الليلة.

تأتي هذه التصريحات بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اكتمال الاتفاق مع إيران، وإعلانه فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي.

فيما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق سلام وتحديد 19 يونيو موعداً لمراسم التوقيع في سويسرا، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا اتفاق أمريكا وإيران الحرب بين أمريكا وإيران ترامب

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

أستاذ أمراض الدواجن: زيادة وزن الفراخ البيضاء لا علاقة لها بالهرمونات
أخبار مصر

أستاذ أمراض الدواجن: زيادة وزن الفراخ البيضاء لا علاقة لها بالهرمونات
حدث بالفن | نهال عنبر تنجو من حادثه والقبض على شخص تعدى على سما المصري
زووم

حدث بالفن | نهال عنبر تنجو من حادثه والقبض على شخص تعدى على سما المصري
بعد حادث البدرشين.. مصدر بالجيزة يكشف سبب عدم استكمال حواجز المريوطية
أخبار مصر

بعد حادث البدرشين.. مصدر بالجيزة يكشف سبب عدم استكمال حواجز المريوطية
"العربية كانت هتولع بيا".. نهال عنبر تنجو من حادث على طريق الساحل
زووم

"العربية كانت هتولع بيا".. نهال عنبر تنجو من حادث على طريق الساحل
فخامة استثنائية.. زفاف أسطوري لـ الشيخ طلال الصباح وسارية السقا
علاقات

فخامة استثنائية.. زفاف أسطوري لـ الشيخ طلال الصباح وسارية السقا

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

بلجيكا

بلجيكا

- -

22:00

مصر

مصر

كأس العالم

إسبانيا

إسبانيا

- -

19:00

كاب فيردي

كاب فيردي

كأس العالم

السويد

السويد

- -

05:00

تونس

تونس

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

نائب وزير الخارجية الإيراني: التهديد العسكري سرّع الاتفاق مع واشنطن
ترامب يعلن إبرام الاتفاق مع إيران وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي
باكستان تعلن التوصل إلى اتفاق سلام بين إيران وأمريكا