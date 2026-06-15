ربطت إيران انطلاق المفاوضات النهائية مع الولايات المتحدة بالتحقق من تنفيذ واشنطن التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم، وفي مقدمتها إنهاء الحرب ورفع الحصار والإفراج عن الأصول الإيرانية.

وذكرت وكالة مهر، أن المفاوضات النهائية ستستمر 60 يوما، على أن تبدأ بعد التأكد من تنفيذ الولايات المتحدة التزاماتها، مشيرة إلى أن مراسم التوقيع الرسمية ستعقد يوم الجمعة، يعقبها اجتماع لرئيسي الوفدين لبحث الترتيبات المستقبلية للمحادثات.

وأضافت الوكالة، أن بدء مفاوضات الـ60 يوما مشروط بالتحقق من التزام واشنطن بإنهاء الحرب ورفع الحصار والإفراج عن الأصول الإيرانية.

وفي السياق، كشف نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي بعض ملامح مذكرة التفاهم، مؤكدا أن طهران أدرجت مواقفها الأساسية في المسودة التي يجري التحضير لتوقيعها.

قال غريب آبادي، إن نص المذكرة سينشر بعد التوقيع الرسمي، إلى جانب شرح مختلف بنودها، موضحا أن مذكرة التفاهم لا تعني الثقة في العدو، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مفاوضات تمتد 60 يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي.

ونقلت وكالة تسنيم عن نائب وزير الخارجية الإيراني: أن إنهاء الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الليلة.

تأتي هذه التصريحات بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اكتمال الاتفاق مع إيران، وإعلانه فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي.

فيما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق سلام وتحديد 19 يونيو موعداً لمراسم التوقيع في سويسرا، وفقا لسكاي نيوز.