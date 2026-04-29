التحقيق في حادث تصادم سيارة بسمة وهبة بمحور 26 يوليو

تباشر النيابة المختصة التحقيق في حادث تصادم تعرضت له الإعلامية بسمة وهبة أعلى محور 26 يوليو، وقررت تكليف لجنة فنية من المرور لفحص السيارة وبيان التلفيات وسماع أقوالها.

معاينة السيارة

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة معاينة لسيارة الإعلامية عقب الحادث، وتبين وجود تلفيات عبارة عن صدمة بالرفرف والإكصدام الأمامي، بالإضافة إلى تلفيات بأحد الأبواب.

ملابسات الحادث

كشفت التحريات أن الحادث وقع نتيجة اصطدام سيارة أخرى بسيارة الإعلامية، ما أدى إلى انحرافها عن الطريق واصطدامها بسيارة ثالثة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة مباشرة التحقيق في الواقعة.



