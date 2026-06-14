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حقق منتخب اسكتلندا، فوزًا هامًا علي نظيره هايتي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما صباح اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولي من كأس العالم 2026.

تشكيل اسكتلندا ضد هايتي

حراسة المرمى: غان

خط الدفاع: روبرتسون، هندري، هانلي، هيكي

خط الوسط: ماكتوميناي، بين دواك، لويس فيرجسون، جون ماكجين

خط الهجوم: تشي آدامز، لورانس شانكلاند

تشكيل هايتي ضد اسكتلندا

حراسة المرمى: بلاسيد

خط الدفاع: أركوس، أدي، ديلكروا

خط الوسط: إكسبيريانس، بروفيدانس، جان جاك، بيليغارد

خط الهجوم: ديدسون، إيزيدور، بييرو

متابعة مباراة اسكتلندا وهايتي

الدقيقة 1: انطلاق المباراة

الدقيقة 3: هجمة خطيرة لصالح اسكتلندا ودفاع هايتي يتصدي

الدقيقة 5: منتخب هايتي يرد بهجمة لكنها تمر بسلام

الدقيقة 8: تمريرات واستحواذ للاعبي هايتي في منتصف الملعب

الدقيقة 13: هجمة لصالح هايتي من الجبهة اليسري ودفاع اسكتلندا يبعدها

الدقيقة 15: تسديدة قوية من لاعبي اسكتلندا وحارس هايتي يتصدي

الدقيقة 18: تسديدة قوية من هايتي ترتطم بالقائمة وتمنع الهدف الأول

الدقيقة 22: مطالبات بركلة جزاء من مهاجم هايتي بعد السقوط داخل منطقة الجزاء

الدقيقة 26: استئناف المباراة بعد توقفها لشرب المياه

الدقيقة 28: اسكتلندا تسجيل الهدف الأول في شباك هايتي

الدقيقة 33: فرصة التعادل لهايتي تضيع بعد تسديدة قوية أبعدها المدافعين.

الدقيقة 39: استحواذ وسيطرة للاعبي اسكتلندا

الدقيقة 41: هجمة خطيرة لمنتخب هايتي تنتهي برأسية خارج المرمي.

الدقيقة 45: الحكم يضيف 4 دقائق وقت محتسب بدل ضائع

الدقيقة 45+4: انتهاء الشوط الأول بنتيجة 1-0 لصالح اسكتلندا

الدقيقة 46: انطلاق الشوط الثاني من المباراة

الدقيقة 48: استحواذ للاعبي هايتي لادراك التعادل

الدقيقة 51: ركنية لصالح هايتي من الجهة اليسري تنفذ وتمر بأمان علي مرمي اسكتلندا.

الدقيقة 56: تمريرات في منتصف ملعب المباراة لصالح منتخب هايتي

الدقيقة 63: هجمة لصالح هايتي في الجبهة اليسري تنتهي في يد حارس اسكتلندا

الدقيقة 66: خطأ لصالح اسكتلندا في منتصف الملعب.

الدقيقة 68: توقف المباراة بقرار من الحكم لالتقاط الأنفاس وشرب المياه

الدقيقة 72: منتخب هايتي يهدر فرصة هدف ضائع للتعادل بتسديدة مرت بجوار القائم.

الدقيقة 77: هايتي يواصل الضغط لإدراك التعادل

الدقيقة 80: مرتدة لمنتخب هايتي ترتطم بدفاع اسكتلندا وتحول لركنية.

الدقيقة 84: هدف ضائع لمنتخب هايتي بتسديدة رأسية قوية تمر بجوار القائم.

الدقيقة 90: الحكم يضيف 6 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 90+3: فرصة خطيرة لصالح هايتي تنتهي في يد الحارس

الدقيقة 90+6: الحكم يطلق صافرة نهاية المباراة بفوز منتخب اسكتلندا بهدف دون رد.