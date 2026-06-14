أظهرت بيانات حكومية، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا ⁠في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى 710 حالات، من بينها 149 وفاة.

جاء في ‌تقرير ⁠ميداني وثّق 21 حالة جديدة خلال الساعات ⁠الأربع والعشرين الماضية أن هذا العدد ⁠يشكل إجمالي الحالات ⁠المؤكدة حتى يوم الجمعة، وفقا لرويترز.

يذكر أن وكالات الأمم المتحدة حذرت من استمرار اتساع رقعة تفشي فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، مع توقعات بارتفاع أعداد الإصابات بين الأطفال خلال الأيام المقبلة في ظل انتشار العدوى إلى مناطق صحية جديدة.

وقال الدكتور أوليفييه لو بولان من منظمة الصحة العالمية، إن السلطات الصحية تسجل إصابات جديدة بشكل يومي في مناطق مختلفة، ما يعكس اتساع نطاق التفشي وتأثره بحركة السكان المتنقلين بين المناطق.

وأظهرت البيانات الصحية تسجيل 676 إصابة و136 حالة وفاة خلال نحو 3 أسابيع منذ بداية موجة التفشي الحالية، المرتبطة بسلالة بوندبوجو التي توصف بأنها نادرة وخطيرة.

وامتد انتشار الفيروس عبر منطقة جغرافية واسعة تبدأ من أرو في شمال إيتوري وصولاً إلى ميتي موريسا في جنوب كيفو، على مسافة تقارب ألف كيلومتر، فيما ارتفع عدد المناطق الصحية المتضررة إلى 34 منطقة حتى يوم الخميس، بينها مناطق جديدة في شمال كيفو.