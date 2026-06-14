تقدم أمريكيا يدعى باراك أوباما شو، أوراق ترشحه للرئاسة لعام 2028 بعد خسارته الانتخابات التمهيدية لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا، وفقا لما أفادت به صحيفة "نيويورك بوست".

ووفقا للصحيفة، فإن باراك أوباما شو كان اسمه الأصلي سيسيل شو، لكنه غيره قبل أكثر من 10 سنوات إعجابا منه بالرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، وقد شارك في الانتخابات التمهيدية لمنصب حاكم كاليفورنيا إلى جانب 60 مرشحا آخر.

وأضافت الصحيفة: "مرشح غير متوقع، أثار سخرية واسعة على الإنترنت، ينقل حملته إلى مستوى جديد: الترشح للرئاسة عام 2028".

أجريت الانتخابات التمهيدية في 2 يونيو، وتأهل الجمهوري ستيف هيلتون والديمقراطي خافيير بيسيرا إلى الانتخابات العامة في نوفمبر، وقد أقر معظم المرشحين الخاسرين بالهزيمة وانسحبوا من السباق.

أشارت "نيويورك بوست"، إلى أن "باراك أوباما شو كان ينظر إليه على أنه مرشح هامشي لا يحظى بشهرة تذكر، وقد اعتبره الكثيرون مجرد بدعة للفكاهة"، وفقا لروسيا اليوم.