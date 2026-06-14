وضع قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 تعريفًا واضحًا لمفهوم "التنمر" داخل بيئة العمل، في إطار تعزيز حماية العاملين وضمان توفير بيئة عمل آمنة وخالية من أي ممارسات تمس الكرامة الإنسانية أو تؤثر على الاستقرار الوظيفي.

قانون العمل: تعريف التنمر داخل مكان العمل

بحسب قانون العمل الجديد، وتحديدًا الباب الأول، فإن التنمر هو كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته، سواء بالقول أو باستعراض القوة أو السيطرة على الغير أو استغلال ضعفه أو حالته.

وبحسب القانون، فإن التنمر يشمل ارتكاب أفعال أو سلوكيات من شأنها الإساءة للغير أو الحط من شأنه أو إقصاؤه من محيطه الاجتماعي.

السخرية والتمييز من صور التنمر

بحسب نص القانون، تتضمن صور التنمر السخرية من العامل أو التمييز ضده بسبب الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي.

كما يشمل التنمر أي تصرف يهدف إلى تخويف الشخص أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو عزله اجتماعيًا داخل بيئة العمل.

وحدد القانون، أن التنمر لا يقتصر على الأفعال المباشرة داخل مقر العمل فقط، بل يمتد إلى أي سلوك يتم بمناسبة العمل أو من خلال وسائل الاتصال المختلفة.

ويشمل ذلك الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الوسائل الإلكترونية أو أي وسيلة تقنية أخرى يمكن استخدامها للإساءة أو المضايقة أو التنمر على العاملين.