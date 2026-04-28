كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله أحد الأشخاص من آخرين، لقيامهما بممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة بمنطقة سكنهما بحلوان في القاهرة.

الفحص والتحريات

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، إلا أن التحريات نجحت في تحديد وضبط المشكو في حقهما، وتبين أنهما عاطلان ولهما معلومات جنائية، ومقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان.

المضبوطات والاعترافات

وعُثر بحوزة أحدهما على سلاح أبيض، وبمواجهتهما أيدا ما جاء في المنشور. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

