قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 39 متهمًا في القضية رقم 1572 لسنة 2024 جنايات التجمع، والمعروفة إعلاميًا بـ"الهيكل الإداري"، إلى جلسة 20 يونيو المقبل، لسماع أقوال الشهود.

اتهامات القيادة

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة الهيكل الإداري لجماعة الإخوان خلال الفترة من عام 1995 حتى 19 أغسطس 2018، حيث أسسوا كيانًا على خلاف أحكام القانون، بهدف تعطيل مؤسسات الدولة، واتباع أفكار تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف أمر الإحالة أن باقي المتهمين من الثالث حتى الأخير انضموا للجماعة مع علمهم بأغراضها، بينما وُجهت لعدد من المتهمين تهم تتعلق بتمويل الإرهاب.

شملت الاتهامات أيضًا حيازة أسلحة نارية لبعض المتهمين، من بينها أسلحة مششخنة وتقليدية، ضمن وقائع القضية محل المحاكمة.

