أعلنت وزارة الداخلية أنه في إطار ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن شكاوى عدد من قائدي المركبات بمحافظة الغربية من تعطل النظام الإلكتروني الخاص بهيئة التأمينات الاجتماعية، وما ترتب عليه من تأثر إجراءات تجديد تراخيص المركبات ببعض وحدات المرور، تم فحص الموقف بالتنسيق مع الجهات المختصة.

أعمال تحديث للنظام الإلكتروني

وقالت الوزارة في بيانها إنه تبين وجود أعمال تحديث وتجهيز جارية لقاعدة البيانات الخاصة بالنظام الإلكتروني في عدد من مناطق محافظة الغربية، وهو ما تسبب في تأخير مؤقت في تقديم بعض الخدمات.

استمرار تقديم الخدمات

وأكدت المصادر أن إدارات المرور تواصل العمل بشكل طبيعي، من خلال إصدار تصاريح مؤقتة لمالكي المركبات وفقًا للقواعد المنظمة، بما يضمن عدم تعطيل مصالح المواطنين لحين الانتهاء من أعمال التحديث.

هدف التطوير

وشددت الجهات المعنية على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تطوير البنية التكنولوجية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن سرعة ودقة إنجاز المعاملات خلال الفترة المقبلة.

