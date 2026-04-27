إحالة أحمد دومة للمحاكمة العاجلة بتهمة نشر أخبار كاذبة

كتب : محمود الشوربجي

02:55 م 27/04/2026

أحالت نيابة أمن الدولة بالقاهرة، أحمد دومة، إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة، بتهمة نشر أخبار كاذبة، وفقًا لما ذكره خالد علي، المحامي.

ونشر خالد علي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن "دومة" محبوس على ذمة تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية رقم 2449 لسنة 2026 حصر أمن دولة، والتي وجهت له فيها تهمة نشر بيانات وأخبار وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام ونشر البلبلة.

وبحسب خالد علي، فإن أحمد دومة محبوس احتياطيًا منذ 6 أبريل وحتى الآن، على ذمة القضية التي أُحيل بشأنها إلى المحاكمة.

رفض استئناف دومة على تجديد حبسه

ورفضت جهات التحقيق المختصة، في وقت سابق، استئناف أحمد دومة على قرار تجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على أحمد دومة على خلفية اتهامه بنشر بيانات وأخبار وإشاعات كاذبة، كما وجهت جهات التحقيق إليه اتهامات أيضًا بتكدير السلم العام.

