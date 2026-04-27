مصرع شخصين وإصابة 9 في حادث أعلى الطريق الدائري بالوراق

كتب : علاء عمران

11:02 ص 27/04/2026

لقي شخصان مصرعهما وأُصيب 9 آخرون في حادث مروري أعلى طلعة الطريق الدائري بمنطقة الوراق، إثر انفجار إطار سيارة ملاكي، ما أدى إلى انحرافها واصطدامها بعدد من المواطنين.

بلاغ وتحرك أمني

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالحادث، وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الواقعة. وتم نقل المصابين إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج اللازم، فيما جرى نقل جثماني المتوفين إلى المشرحة.

سبب الحادث

وبالفحص، تبين أن انفجار الإطار أدى إلى فقدان قائد السيارة السيطرة عليها، ما تسبب في وقوع الحادث وسقوط الضحايا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت جهات التحقيق أعمالها لكشف ملابسات الواقعة.

