أعلن حسن رداد، وزير العمل، أن الخميس 18 يونيو 2026 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية لعام 1448 هـ.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 للقطاع الخاص

أوضح الوزير، في بيان، أن القرار يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية بين مختلف قطاعات الدولة، وبما يتوافق مع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن منح العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام إجازة رسمية بهذه المناسبة.

وأكد وزير العمل أن الوزارة أصدرت الكتاب الدوري رقم (16) لسنة 2026 بشأن تنظيم منح العاملين بالقطاع الخاص هذه الإجازة، موضحًا أن لصاحب العمل الحق في تشغيل العامل خلال هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك.

وأضاف أن العامل الذي يباشر عمله خلال يوم الإجازة يستحق، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر، أو يحصل على يوم راحة بديل وفقًا لأحكام قانون العمل.

توحيد الإجازات وتحقيق الاستقرار

أشار رداد إلى أن إصدار الكتاب الدوري يأتي ضمن جهود الوزارة لتحقيق الاستقرار في بيئة العمل وتوحيد مواعيد الإجازات الرسمية بين مختلف القطاعات، مع مراعاة مصالح أصحاب الأعمال والعاملين وضمان استمرار تقديم الخدمات والأعمال الحيوية.

متابعة تنفيذ القرار بالمحافظات

وجه وزير العمل رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ومديري مديريات العمل بالمحافظات بمتابعة تنفيذ أحكام الكتاب الدوري داخل المنشآت ومواقع العمل والإنتاج، والتأكد من التزام أصحاب الأعمال بحقوق العاملين المقررة قانونًا.

وتقدم وزير العمل بالتهنئة إلى عمال مصر وأصحاب الأعمال والشعب المصري بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية الجديدة، متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة على مصر بمزيد من التقدم والاستقرار والرخاء.