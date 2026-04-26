شائعة وتشهير.. الداخلية توضح ملابسات فيديو مشاجرة الصاغة بطنطا

كتب : علاء عمران

03:41 م 26/04/2026

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص، مع ادعاء ناشر الفيديو تعرضه للضرب وسرقة مشغولات ذهبية منه أثناء تواجده بمنطقة الصاغة بمحافظة الغربية، وزعمه عدم اتخاذ إجراءات قانونية بسبب صلة قرابة أحد الأطراف لضابط بالقوات المسلحة.

حقيقة الواقعة

وأفادت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، بأنه بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله، وأن الواقعة ترجع إلى خلافات جيرة قائمة منذ نحو عامين.

أطراف المشاجرة

وتبين أن النزاع بين القائم على النشر، وهو تاجر مشغولات فضية له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا، وبين مالك محل مشغولات ذهبية وعاملين بالمحل، ومقيمين بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، وقد حُررت بشأن تلك الخلافات عدة محاضر منظورة أمام القضاء.

تاريخ الواقعة

وأوضحت التحريات أن المشاجرة المشار إليها في الفيديو حدثت بتاريخ 23 يونيو 2024، وتم تحرير محضر بها في حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تبين أن ضابطًا بالقوات المسلحة، شقيق أحد المشكو في حقهم، سبق وتقدم ببلاغ يتهم فيه الشاكي بالتشهير والإساءة إليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

