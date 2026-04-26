شهدت العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي جريمة قتل مروعة، راح ضحيتها ملكة الجمال السابقة وصانعة المحتوى كارولينا فلوريس جوميز، البالغة من العمر 27 عامًا، داخل شقتها الفاخرة في حي بولانكو الراقي.

12 رصاصة تنهي حياتها

وأفادت التحقيقات الأولية بأن الضحية تعرضت لإطلاق نار كثيف، حيث أصيبت بـ12 رصاصة في الوجه والرقبة والرأس، ما أدى إلى وفاتها في الحال.

اتهام الحماة وهروبها

ووجهت السلطات أصابع الاتهام إلى حماتها، إريكا ماريا هيريرا كوريانت (63 عامًا)، باعتبارها المشتبه الرئيسي، بينما لا تزال هاربة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها للقبض عليها.

كاميرات المراقبة توثق اللحظات الأخيرة

وكشفت تسجيلات كاميرات المراقبة عن دخول الضحية إلى غرفة المعيشة ثم غرفة أخرى برفقة حماتها، قبل سماع دوي إطلاق نار أعقبه وابل من الطلقات.

تصرفات بعد الجريمة

وظهرت المتهمة بعد الحادث وهي تغادر الغرفة بهدوء وتلتقي بابنها، زوج الضحية، داخل الشقة. وخلال التحقيقات، أقر الزوج بأن والدته هي من أطلقت النار، مشيرًا إلى وجوده داخل الشقة مع طفله الرضيع وقت الحادث، ما أثار تساؤلات حول تأخر الإبلاغ.

وتنحدر كارولينا من مدينة إنسينادا، وسبق أن حصلت على لقب ملكة جمال مراهقات "Miss Teen Universe Baja California" عام 2017، إضافة إلى عملها كصانعة محتوى على مواقع التواصل.

وترجح التحريات أن الجريمة جاءت نتيجة خلافات عائلية أو دوافع غيرة، خاصة مع وجود تسجيلات صوتية تشير إلى توترات سابقة.

