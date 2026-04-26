واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية المكثفة على مستوى الجمهورية، لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المروري.

سحب رخص لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

وتمكنت من سحب 815 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة لتركيبه في 30 مارس، وتفعيل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتواصل وحدات المرور استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، الذي يعد خطوة مهمة نحو تطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة، كما تتيح وزارة الداخلية خدمات إلكترونية لمالكي المركبات بطلب تركيب الملصق وسداد الرسوم عبر بوابة مرور مصر.

ضبط مخالفات عدم ارتداء الخوذة

وفي السياق ذاته، ضبطت الأجهزة الأمنية 1182 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، حيث جددت وزارة الداخلية مناشدتها لقائدي الدراجات بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة.

كما دعت قائدي السيارات إلى السير في الحارات المخصصة، بما يسهم في الحد من الحوادث وتحقيق السيولة المرورية.

رفع السيارات والدراجات المهملة

وفي القاهرة والجيزة، كثفت الإدارات المرورية حملاتها بالشوارع والميادين، حيث تم رفع 30 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة، في إطار تحسين المظهر الحضاري ومنع التكدسات.

تنسيق بين الجهات المعنية

وجرت الحملات بالتنسيق بين الإدارة العامة للمرور، وشرطة المرافق، والأجهزة الأمنية، والأحياء، لرصد المخالفات وإزالة المعوقات التي تؤثر على حركة السير.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات المرورية، في إطار حرصها على السلامة العامة والحفاظ على أرواح المواطنين.

