المرور يحرر 815 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني ويرفع 30 مركبة متروكة

كتب : علاء عمران

11:39 ص 26/04/2026

واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية المكثفة على مستوى الجمهورية، لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المروري.

سحب رخص لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

وتمكنت من سحب 815 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة لتركيبه في 30 مارس، وتفعيل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتواصل وحدات المرور استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، الذي يعد خطوة مهمة نحو تطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة، كما تتيح وزارة الداخلية خدمات إلكترونية لمالكي المركبات بطلب تركيب الملصق وسداد الرسوم عبر بوابة مرور مصر.

ضبط مخالفات عدم ارتداء الخوذة

وفي السياق ذاته، ضبطت الأجهزة الأمنية 1182 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، حيث جددت وزارة الداخلية مناشدتها لقائدي الدراجات بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة.
كما دعت قائدي السيارات إلى السير في الحارات المخصصة، بما يسهم في الحد من الحوادث وتحقيق السيولة المرورية.

رفع السيارات والدراجات المهملة

وفي القاهرة والجيزة، كثفت الإدارات المرورية حملاتها بالشوارع والميادين، حيث تم رفع 30 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة، في إطار تحسين المظهر الحضاري ومنع التكدسات.

تنسيق بين الجهات المعنية

وجرت الحملات بالتنسيق بين الإدارة العامة للمرور، وشرطة المرافق، والأجهزة الأمنية، والأحياء، لرصد المخالفات وإزالة المعوقات التي تؤثر على حركة السير.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات المرورية، في إطار حرصها على السلامة العامة والحفاظ على أرواح المواطنين.

اقرأ أيضا:

بدء تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة

هل انتحر ضياء العوضي أو تم تهديده؟.. محامي الأسرة يكشف التفاصيل

بعد الإفراج عنه.. القبض على سيد مشاغب وآخرين بتهمة أعمال شغب في الجيزة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية مخالفات مرورية الملصق الإلكتروني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كيف ظهر لاعب كرة القدم محمد صلاح في الحلقة الـ11 من مسلسل اللعبة 5؟
مسرح و تليفزيون

كيف ظهر لاعب كرة القدم محمد صلاح في الحلقة الـ11 من مسلسل اللعبة 5؟
الكهرباء توضح أسباب انقطاع عدادات الدفع المسبق وطرق تفاديه
أخبار مصر

الكهرباء توضح أسباب انقطاع عدادات الدفع المسبق وطرق تفاديه
"كبير الحتة".. وليد الفراج يغازل الأهلى بعد تهنئة أهلي جدة
رياضة عربية وعالمية

"كبير الحتة".. وليد الفراج يغازل الأهلى بعد تهنئة أهلي جدة
محاولة اغتيال ترامب.. مشاهد بالفيديو والصور توثق لحظات الرعب
شئون عربية و دولية

محاولة اغتيال ترامب.. مشاهد بالفيديو والصور توثق لحظات الرعب
ما تفسير الإحساس بالأشياء قبل حدوثها؟- اعرف السر
علاقات

ما تفسير الإحساس بالأشياء قبل حدوثها؟- اعرف السر

