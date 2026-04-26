قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بانتحال صفة ضابط شرطة وخطف فتاة داخل سيارة أجرة وتحرش بها جنسيًا.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار ياسر أبو العينين بركات، والمستشار الدكتور أيمن أحمد رمضان، سكرتير المحكمة محمد البغدادي.

تفاصيل القضية

ترجع وقائع القضية رقم 27644 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة الدخيلة عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط القسم يفيد خطف سائق لطالبة بالتحايل.

المتهم انتحل صفة ضابط شرطة

ووفقًا لأوراق القضية، تبين أنه خلال تواجد المجني عليها "م.م.أ" طالبة رفقة صديقها "ك.م.ح" طالب ليلًا بمنطقة شاطئ بيانكي ادعى المتهم "ع.س.ع" سائق صفة ضابط شرطة وقبض عليها.

خطف وتحرش جنسي

وكشفت التحقيقات تعدى المتهم على الطالب بالضرب حتى أرهبه وانصرف واقتاد المجني عليها داخل سيارة أجرة وتعدى عليها بالضرب وتحرش بها جنسيًا واستولى على مبلغ مالي كان بحوزتها، وتركها وفر هاربا.

حُرر محضر بقسم شرطة الدخيلة بالواقعة، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة الإسكندرية التي أصدرت قرارها المتقدم.

قضية ثانية

يشار إلى أن محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية تحاكم المتهم في واقعة أخرى لاتهامه مع آخر بخطف طالب وخطيبته وهتك عرضها داخل سيارة ميكروباص بالإكراه.