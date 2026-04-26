هجوم دامي بـ"كولومبيا".. 14 قتيلًا وإصابات خطيرة في انفجار عبوة ناسفة

كتب : مصطفى الشاعر

12:52 م 26/04/2026

شهد إقليم "كاوكا" جنوبي كولومبيا، هجوما دمويا إثر انفجار عبوة ناسفة على طريق سريع، مما أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل وإصابة العشرات بجروح خطيرة، بينهم أطفال.

تفاصيل الهجوم الدامي

أظهرت مقاطع فيديو من موقع الحادث دمارا هائلا لحق بالمركبات وحطاما متناثرا على طول الطريق، فيما وصف حاكم الإقليم، أوكتافيو جوزمان، الهجوم بأنه "عشوائي وبربري"، مؤكدا أن المنطقة لا يمكنها مواجهة هذا الإرهاب بمفردها.

بترو يتوعد "الفاشيين وتجار المخدرات"

وفي رد فعل غاضب، حمّل الرئيس الكولومبي جوستافو بترو، منشقين عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية "فارك" المسؤولية عن المجزرة.

وكتب بترو عبر منصة "إكس": "من نفذوا هذا الهجوم هم إرهابيون وفاشيون وتجار مخدرات"، موجها أوامره لأفضل جنود الجيش بالتحرك الفوري لمواجهتهم.

يُذكر أن هؤلاء المنشقين كانوا قد رفضوا اتفاق السلام المُوقّع عام 2016 والذي أدى لتسريح آلاف المقاتلين، حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

تصعيد أمني وإحباط هجمات

تزامن هذا الانفجار مع موجة من الهجمات الصغيرة في المنطقة منذ يوم الجمعة، شملت استهداف قاعدة عسكرية في مدينة كالي.

وكشف وزير الدفاع، بيدرو أرنولفو سانشيز، أن السلطات أحبطت في وقت سابق من اليوم ذاته محاولة لتفجير حافلة مفخخة في إقليم كاوكا، متهما كارتيلات تهريب المخدرات بالوقوف وراءها.

حمى الانتخابات تُلهب المشهد

يأتي هذا التصعيد قبل شهر واحد فقط من الانتخابات الرئاسية المقررة في 31 مايو المقبل، مما يضع استراتيجية "السلام الشامل" التي انتهجها بترو تحت مجهر النقد.

وبينما يدعو مرشح اليسار المدعوم من بترو، إيفان سيبيدا، إلى مزيد من المفاوضات، يتوعد مرشحو المعارضة اليمينية، بالوما فالنسيا وأبيلاردو دي لا إسبرييلا، بشن حملة قمع عسكرية واسعة لإنهاء تمرد الفصائل المسلحة المرتبطة بتجارة المخدرات.

