تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة سوهاج، في اليوم الرابع من عمليات البحث المتواصلة، من العثور على جثمان الطفلة سلسبيل، البالغة من العمر 4 سنوات، عقب سقوطها من أعلى مركب نيلي أثناء رحلة تنزه مع أسرتها بدائرة قسم ثان سوهاج.

إخطار أمني وتحرك عاجل

تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور قسم ثان سوهاج يفيد بسقوط طفلة من أعلى مركب نيلي أثناء رحلة تنزه، برفقة والدتها وأشقائها في نطاق دائرة القسم.

انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وبدأت أعمال البحث والتمشيط في مياه النيل.

تفاصيل الواقعة

كشفت التحريات الأولية أن الطفلة تدعى "سلسبيل محمود محمد" وتبلغ من العمر 4 سنوات، وسقطت من أعلى المركب النيلي خلال رحلة نيلية مع أسرتها، ما أدى إلى اختفائها في المياه.

واستمرت جهود فرق الإنقاذ النهري على مدار 4 أيام متواصلة، حتى تم العثور على جثمانها وانتشاله من مياه النيل.

نقل الجثة وبدء التحقيقات

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق في ملابسات الواقعة.