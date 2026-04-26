طرح كراسة الشروط غدًا.. مناقصتان للأمن والنظافة بمحطات الأتوبيس الترددي BRT

كتب : محمد نصار

12:11 م 26/04/2026 تعديل في 12:55 م

الاتوبيس الترددي

أعلنت الشركة المصرية للأتوبيس الترددي (BRT)، التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري بوزارة النقل، طرح ممارستين عامتين رقمي (1) و(2) لسنة 2026، وذلك للتعاقد مع شركات متخصصة لتنفيذ أعمال الأمن والحراسة، وأعمال النظافة لمحطات ومرافق مشروع الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري، بنظام المظاريف المغلقة.

موعد جلسات فتح المظاريف الفنية

أوضحت الشركة، في نص إعلانها، أنه تقرر عقد جلستي فتح المظاريف الفنية يوم الخميس الموافق 14 مايو 2026، على النحو التالي:

- الساعة 10 صباحًا: لفتح مظاريف ممارسة أعمال الأمن والحراسة.
- الساعة 1 ظهرًا: لفتح مظاريف ممارسة أعمال النظافة.

شروط سحب كراسة المواصفات

أشارت الشركة إلى أنه يمكن سحب كراسة الشروط والمواصفات من الإدارة المالية بمقر الشركة، مقابل سداد مبلغ 2000 جنيه لكل كراسة على حدة، غير شامل ضريبة القيمة المضافة، على أن يُرفق بالعرض الفني تأمين ابتدائي بقيمة 100 ألف جنيه.

الضوابط القانونية المنظمة

أكدت الشركة أن أحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم التعاقدات العامة (المناقصات والمزايدات) تُعد مكملة لما لم يرد بشأنه نص صريح في الإعلان.

موعد إتاحة كراسات الشروط

أعلنت الشركة أن كراسات الشروط والمواصفات ستكون متاحة للشراء اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 27 أبريل 2026.

اقرأ أيضًا:

مواعيد الأتوبيس الترددي بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026

فيديو قد يعجبك



