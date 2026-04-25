إعلان

الداخلية تضبط أخطر تشكيل عصابي وبحوزته مخدرات بـ121 مليون جنيه | صور

كتب : علاء عمران

12:40 م 25/04/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    ضبط تشكيل عصابي بحوزته مخدرات بـ121 مليون جنيه
  • عرض 3 صورة
    ضبط تشكيل عصابي بحوزته مخدرات بـ121 مليون جنيه

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في توجيه ضربة أمنية جديدة لتجار المواد المخدرة، حيث تمكنت من ضبط تشكيل عصابي مكون من 8 عناصر جنائية شديدة الخطورة، تخصص نشاطه في جلب كميات كبيرة من الأقراص والعقاقير المخدرة وإعادة تدويرها تمهيدًا للإتجار بها.

ضربة أمنية لتجار الأقراص المخدرة وإحباط إعادة تدويرها

وجاء ذلك عقب معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتي أكدت تورط التشكيل في نشاطه الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين وضبطهم بنطاق محافظتي القاهرة والقليوبية، وبحوزتهم أكثر من 560 ألف قرص من عقار الترامادول المخدر، و300 كيلوجرام من المواد الخام المستخدمة في إعادة التدوير، إلى جانب المعدات والأدوات المستخدمة في التصنيع.

ضبط نصف مليون قرص ترامادول ومواد خام للتصنيع

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 121 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

مصراوى TV

أخبار المحافظات

اقتصاد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان