خدعة السوشيال تنتهي بالقبض.. تفاصيل سقوط متهم بالتسول الإلكتروني في الغربية

كتب : علاء عمران

03:24 م 25/04/2026

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بممارسة التسول الإلكتروني بمحافظة الغربية، وإيهام المواطنين بمروره بضائقة مالية.

فيديوهات مفبركة لادعاء ضائقة مالية واستعطاف المتابعين

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط صاحب الحساب، وتبين أنه له معلومات جنائية ومقيم بدائرة مركز شرطة زفتى.
وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد ارتكابه الواقعة.

الأمن يكشف نشاط احتيالي عبر مواقع التواصل

وبمواجهته، اعترف بنشر مقاطع فيديو عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، بقصد النصب والاحتيال على المواطنين لتحقيق أرباح مالية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

