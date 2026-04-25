تفاصيل صادمة.. أب يقيد نجله داخل المنزل والداخلية تكشف ملابسات الواقعة

كتب : علاء عمران

02:29 م 25/04/2026 تعديل في 02:39 م

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن صورة لطفل مقيد بسلسلة حديدية داخل أحد المنازل بمحافظة الشرقية.

فيديو وصورة متداولة تكشف الواقعة

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، إنه بالفحص، تم تحديد هوية الطفل الظاهر في الصورة، وتبين أنه يبلغ من العمر 7 سنوات ومقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس. وبسؤاله، أقر بقيام والده بتقييده بسلسلة حديدية داخل المنزل ومنعه من الخروج للعب في الشارع.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط والد الطفل، ويعمل مزارعًا، وعُثر بحوزته على السلسلة الحديدية المستخدمة في الواقعة.

الداخلية تضبط المتهم والسلسلة المستخدمة في الواقعة

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، مبررًا ذلك برغبته في "تأديب" نجله بسبب كثرة خروجه من المنزل وتأخره في العودة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، تمهيدًا لعرضه على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضا:

بدء تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة

هل انتحر ضياء العوضي أو تم تهديده؟.. محامي الأسرة يكشف التفاصيل

بعد الإفراج عنه.. القبض على سيد مشاغب وآخرين بتهمة أعمال شغب في الجيزة

فيديو قد يعجبك



"أحتفظ بحقي القانوني".. أول تعليق من هاني حتحوت بعد قرار إيقافه
أخبار مصر

"أحتفظ بحقي القانوني".. أول تعليق من هاني حتحوت بعد قرار إيقافه
بعد جدل ضياء العوضي.. فيديو قديم ليوسف منصور يحكي قصة تعافيه من السرطان
زووم

بعد جدل ضياء العوضي.. فيديو قديم ليوسف منصور يحكي قصة تعافيه من السرطان
ناصف ساويرس يغلق مكتب عائلته في لندن بعد مغادرة بريطانيا.. ما الأسباب وإلى
اقتصاد

ناصف ساويرس يغلق مكتب عائلته في لندن بعد مغادرة بريطانيا.. ما الأسباب وإلى
غياب 12 لاعبا.. قمة الأهلي وبيراميدز تحت ضغط الإصابات والإيقافات
رياضة محلية

غياب 12 لاعبا.. قمة الأهلي وبيراميدز تحت ضغط الإصابات والإيقافات
"الشيوخ" يناقش إدراج "الأخلاق" كمادة دراسية لمواجهة التنمر
أخبار مصر

"الشيوخ" يناقش إدراج "الأخلاق" كمادة دراسية لمواجهة التنمر

