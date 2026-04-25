كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن صورة لطفل مقيد بسلسلة حديدية داخل أحد المنازل بمحافظة الشرقية.

فيديو وصورة متداولة تكشف الواقعة

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، إنه بالفحص، تم تحديد هوية الطفل الظاهر في الصورة، وتبين أنه يبلغ من العمر 7 سنوات ومقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس. وبسؤاله، أقر بقيام والده بتقييده بسلسلة حديدية داخل المنزل ومنعه من الخروج للعب في الشارع.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط والد الطفل، ويعمل مزارعًا، وعُثر بحوزته على السلسلة الحديدية المستخدمة في الواقعة.

الداخلية تضبط المتهم والسلسلة المستخدمة في الواقعة

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، مبررًا ذلك برغبته في "تأديب" نجله بسبب كثرة خروجه من المنزل وتأخره في العودة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، تمهيدًا لعرضه على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضا:

