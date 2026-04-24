

في مشهد مهيب، ودع المئات من أهالي مدينة العبور بالقليوبية، جثمان الدكتور ضياء العوضي عقب صلاة الجنازة عليه بعد صلاة الجمعة من مسجد التوحيد وسط حالة من الحزن بين أهله ومحبيه.

وشهدت مراسم تشييع الجثمان تواجد عدد كبير من زملاء الراحل وسط انهيار أسرته وأقاربه.

ومن المقرر أن يتوجه المشيعون بعد أداء صلاة الجنازة إلى مقابر جمعية النور خلف منطقة العبور على طريق بلبيس بمحافظة الشرقية، حيث يُوارى الجثمان الثرى في مثواه الأخير.

ويحرص الأهالي والمعارف على المشاركة في تشييع الجنازة، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

