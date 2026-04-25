جيش الاحتلال يعلن اعتراض طائرة مسيرة واستهداف عناصر من حزب الله

كتب : وكالات

05:28 م 25/04/2026

منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اعترض هدفًا جويًا مشبوهًا فوق منطقة في جنوب لبنان تنتشر فيها قوات إسرائيلية.

وأضاف جيش الاحتلال في بيان له أن الهدف، الذي يُشتبه بأنه طائرة مسيّرة تابعة لحزب الله، لم يخترق الأجواء الإسرائيلية. وفي سياق متصل، دوت صفارات الإنذار للتحذير من إطلاق صواريخ في منطقة الجليل الأعلى شمال إسرائيل.
وأكد الجيش أنه يحقق في ملابسات الحادث.

ضربات على حزب الله

وفي السياق ذاته، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه نفذ ضربات أسفرت عن مقتل عدد من عناصر حزب الله في جنوب لبنان اليوم.
وادعى جيش الاحتلال في بيان له، أنه استهدف وقتل ثلاثة عناصر من حزب الله كانوا يستقلون شاحنة صغيرة بالقرب من المنطقة الأمنية التي تسيطر عليها إسرائيل. وفي حادثة أخرى داخل المنطقة الأمنية، قال جيش إنه استهدف وقتل "عنصرًا كان يستقل دراجة نارية".
كما أضاف أن عنصرين مسلحين آخرين من حزب الله، تم رصدهما من قبل القوات داخل المنطقة الأمنية، قُتلا في غارة جوية. وزعم جيش أن جميع هؤلاء شكلوا تهديدًا للقوات الإسرائيلية العاملة في جنوب لبنان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيش الإسرائيلي حزب الله حرب لبنان اتفاق وقف إطلاق النار

