في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن أسوان والأقصر، قيام 5 أشخاص، من بينهم 3 لهم معلومات جنائية، بتجميع المواد البترولية "السولار" بقصد إعادة بيعها في السوق السوداء.

الأمن يحبط محاولة إعادة بيع مواد بترولية خارج التسعير الرسمي

وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد الأكمنة اللازمة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين أثناء استقلالهم سيارتين نقل، محملتين بـ15 برميلًا و30 جركنًا كبير الحجم من السولار، بإجمالي وزن بلغ 4.6 طن.

ضبط سيارتين نقل محملتين ببراميل وجراكن سولار

وبمواجهتهم، أقروا بتحصلهم على المواد البترولية من عدة محطات وقود بمحافظات الوجه القبلي، لإعادة بيعها بسعر أعلى من السعر المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

