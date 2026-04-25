شنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الإسماعيلية حملة موسعة لضبط المخالفات داخل القطاع الطبي الخاص، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وذلك في إطار تنفيذ خطة وزارة الصحة وتوجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية.

مخالفات جسيمة وإجراءات حاسمة

أوضحت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن استصدار قرارات غلق لعدد 5 منشآت طبية مخالفة، إلى جانب توجيه إنذارات لـ13 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها وتلافي السلبيات في أسرع وقت.

تفاصيل المخالفات المرصودة

تضمنت أبرز المخالفات التي تم رصدها، إدارة منشآت بدون ترخيص مكاني، وعدم الالتزام باشتراطات العلاج الحر، فضلًا عن مخالفات بمعايير مكافحة العدوى داخل غرف الكشف، إلى جانب عدم اتباع الطرق الآمنة للتخلص من النفايات الطبية الخطرة.

تنوع المنشآت التي شملها التفتيش

قامت اللجنة بالمرور على 40 منشأة طبية خاصة، شملت عيادات أطفال وأسنان، ومراكز علاج طبيعي، ومعامل تحاليل طبية، إلى جانب تخصصات أخرى، في إطار خطة شاملة لإحكام الرقابة على القطاع الطبي الخاص.

تشكيل لجنة للمرور والمتابعة

وكانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية قد شكلت لجنة برئاسة الدكتورة هبة طه، لتنفيذ حملات التفتيش والمرور على المنشآت الطبية غير الحكومية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية.