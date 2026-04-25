الداخلية: الإفراج عن 602 نزيلًا بالعفو الرئاسي بمناسبة عيد تحرير سيناء

كتب : علاء عمران

05:24 م 25/04/2026
    العفو الرئاسي بمناسبة عيد تحرير سيناء (1)
    العفو الرئاسي بمناسبة عيد تحرير سيناء (2)
    العفو الرئاسي بمناسبة عيد تحرير سيناء (3)
    العفو الرئاسي بمناسبة عيد تحرير سيناء (4)
    العفو الرئاسي بمناسبة عيد تحرير سيناء (6)
    العفو الرئاسي بمناسبة عيد تحرير سيناء (7)
    العفو الرئاسي بمناسبة عيد تحرير سيناء (8)
    العفو الرئاسي بمناسبة عيد تحرير سيناء (9)
    العفو الرئاسي بمناسبة عيد تحرير سيناء (10)
    العفو الرئاسي بمناسبة عيد تحرير سيناء (5)
    العفو الرئاسي بمناسبة عيد تحرير سيناء (11)
    العفو الرئاسي بمناسبة عيد تحرير سيناء (12)

أفرج قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية عن 602 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، تنفيذًا لقرار العفو الصادر بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء، وذلك بعد فحص ملفاتهم من قبل اللجان المختصة للتأكد من استيفائهم شروط الإفراج.

الحماية المجتمعية تنفذ قرار العفو وتفرج عن مستحقيه

وجاء القرار في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية الحديثة، التي تستهدف تأهيل النزلاء ودمجهم في المجتمع، ومنحهم فرصة جديدة لبدء حياة طبيعية، خاصة ممن ثبت حسن سيرهم وسلوكهم خلال فترة تنفيذ العقوبة.

وشهدت مراكز الإصلاح والتأهيل عقد لجان متخصصة لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج وفقًا للضوابط والمعايير القانونية، مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي.

فحص دقيق لملفات النزلاء وفق ضوابط قانونية وإنسانية

وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في تطوير المنظومة العقابية بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، تمهيدًا لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم.

مراكز الإصلاح وزارة الداخلية الإفراج عن نزلاء عيد تحرير سيناء

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نقص المقابر يفتح ملفًا برلمانيًا عاجلًا.. اقتراح لتنظيم منظومة الدفن
أخبار مصر

نقص المقابر يفتح ملفًا برلمانيًا عاجلًا.. اقتراح لتنظيم منظومة الدفن
معهد الأورام يحذر من علاجات "السوشيال ميديا" ويقدم 14 بروتوكلا معتمدًا
جامعات ومعاهد

معهد الأورام يحذر من علاجات "السوشيال ميديا" ويقدم 14 بروتوكلا معتمدًا
هنا شيحة: عايزة أخرج فيلم وشركة الإنتاج بتاعتي تبقى كبيرة
زووم

هنا شيحة: عايزة أخرج فيلم وشركة الإنتاج بتاعتي تبقى كبيرة
تذاكر كأس العالم 2026 تكسر حاجز 2 مليون دولار.. ما القصة؟
رياضة عربية وعالمية

تذاكر كأس العالم 2026 تكسر حاجز 2 مليون دولار.. ما القصة؟
مصر تستأنف تصدير الخيول العربية للأردن: البداية بـ21 والمستهدف 300 في 3
أخبار مصر

مصر تستأنف تصدير الخيول العربية للأردن: البداية بـ21 والمستهدف 300 في 3

