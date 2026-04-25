أفرج قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية عن 602 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، تنفيذًا لقرار العفو الصادر بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء، وذلك بعد فحص ملفاتهم من قبل اللجان المختصة للتأكد من استيفائهم شروط الإفراج.

الحماية المجتمعية تنفذ قرار العفو وتفرج عن مستحقيه

وجاء القرار في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية الحديثة، التي تستهدف تأهيل النزلاء ودمجهم في المجتمع، ومنحهم فرصة جديدة لبدء حياة طبيعية، خاصة ممن ثبت حسن سيرهم وسلوكهم خلال فترة تنفيذ العقوبة.

وشهدت مراكز الإصلاح والتأهيل عقد لجان متخصصة لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج وفقًا للضوابط والمعايير القانونية، مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي.

فحص دقيق لملفات النزلاء وفق ضوابط قانونية وإنسانية

وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في تطوير المنظومة العقابية بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، تمهيدًا لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم.