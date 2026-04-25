سلم اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، أول عقدين للمواطنين الذين تقدموا عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي أملاك الدولة، وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، وذلك لمواطنين من مركز ومدينة جرجا، بعد استكمال كافة الإجراءات واستيفاء الاشتراطات المطلوبة، والحصول على الموافقات العسكرية اللازمة لإتمام التعاقد.

جاء ذلك بحضور اللواء أركان حرب أحمد السايس، السكرتير العام لمحافظة سوهاج، واللواء أحمد جاد، رئيس مركز ومدينة جرجا.

العقد يحفظ حقوق المواطنين ويعزز الاستقرار

وأكد محافظ سوهاج أن استلام العقد يمثل سندًا قانونيًا يحفظ حقوق المواطنين، ويحقق لهم الاستقرار، كما يسهم في رفع القيمة السوقية للعقارات، ويمكن أصحابها من إدخال المرافق بصورة قانونية، فضلاً عن إتاحة الفرصة لإجراء مختلف التصرفات القانونية بما يحقق عوائد ومكاسب مادية للمستفيدين.

التعاقد على 11 حالة جديدة خلال الفترة المقبلة

وأشار المحافظ إلى أنه جاري الانتهاء من إجراءات التعاقد لعدد 11 حالة أخرى استوفت جميع الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 168 لسنة 2025، في إطار جهود الدولة المستمرة للحفاظ على أملاكها، واسترداد حقوق الشعب، وتقنين أوضاع واضعي اليد الجادين.

دعوة للمواطنين بسرعة التقديم على المنصة

ودعا اللواء طارق راشد المواطنين الذين لم يتقدموا بعد إلى سرعة التسجيل عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي أملاك الدولة، التي أطلقتها اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، بهدف إحكام منظومة التقنين، وتعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة أملاك الدولة الخاصة، وتنظيم آليات التقنين بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين.

