كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات عدة منشورات مدعومة بمقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت ادعاء سيدة بقيام أسرة طليقها باقتحام منزلها والتعدي عليها وعلى نجلتها، وسرقة منقولاتها وقطع التيار الكهربائي لإجبارها على مغادرته بمحافظة السويس.

فيديو متداول يدّعي اقتحام المنزل وسرقة منقولات

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، إنه بتاريخ 17 فبراير الماضي، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من السيدة نفسها، تتضرر فيه من زوجها لقيامه بالتعدي عليها بالسب وقطع التيار الكهربائي عن شقتها.

كما تبين وجود خلافات أسرية بين السيدة، المقيمة بدائرة قسم شرطة الأربعين، وزوجها، محرر بشأنها عدة محاضر ومنظورة أمام جهات القضاء.

التحريات تنفي الواقعة وتؤكد وجود خلافات زوجية

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقه في حينه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسبب تلك الخلافات. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

