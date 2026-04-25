إعلان

الداخلية تكشف حقيقة اقتحام منزل سيدة في السويس وسرقة منقولاتها

كتب : علاء عمران

03:13 م 25/04/2026

الداخلية تكشف حقيقة اقتحام منزل سيدة في السويس وسر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات عدة منشورات مدعومة بمقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت ادعاء سيدة بقيام أسرة طليقها باقتحام منزلها والتعدي عليها وعلى نجلتها، وسرقة منقولاتها وقطع التيار الكهربائي لإجبارها على مغادرته بمحافظة السويس.

فيديو متداول يدّعي اقتحام المنزل وسرقة منقولات

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، إنه بتاريخ 17 فبراير الماضي، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من السيدة نفسها، تتضرر فيه من زوجها لقيامه بالتعدي عليها بالسب وقطع التيار الكهربائي عن شقتها.
كما تبين وجود خلافات أسرية بين السيدة، المقيمة بدائرة قسم شرطة الأربعين، وزوجها، محرر بشأنها عدة محاضر ومنظورة أمام جهات القضاء.

التحريات تنفي الواقعة وتؤكد وجود خلافات زوجية

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقه في حينه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسبب تلك الخلافات. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضا:

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السويس خلافات أسرية وزارة الداخلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصر تستأنف تصدير الخيول العربية للأردن: البداية بـ21 والمستهدف 300 في 3
أخبار مصر

مصر تستأنف تصدير الخيول العربية للأردن: البداية بـ21 والمستهدف 300 في 3
حازم إمام يكشف كواليس اعتذاره عن رئاسة الزمالك
مصراوي ستوري

حازم إمام يكشف كواليس اعتذاره عن رئاسة الزمالك
رابط الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 7 وخطوات التظلم عبر مصر الرقمية
أخبار العقارات

رابط الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 7 وخطوات التظلم عبر مصر الرقمية
الجيش الإيراني يهدد برد قوي على أمريكا حال استمرار الحصار البحري
شئون عربية و دولية

الجيش الإيراني يهدد برد قوي على أمريكا حال استمرار الحصار البحري
هنا شيحة: عايزة أخرج فيلم وشركة الإنتاج بتاعتي تبقى كبيرة
زووم

هنا شيحة: عايزة أخرج فيلم وشركة الإنتاج بتاعتي تبقى كبيرة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان