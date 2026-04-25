

أعلنت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم السبت، نتائج حملاتها المكبرة على مستوى الجمهورية لمتابعة التزام المنشآت بقرارات غلق المحال التجارية.

تنفيذ قرار الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء

ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (909) لسنة 2026 بشأن تحديد مواعيد غلق المحال والمنشآت خلال الفترة الراهنة، وفي إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، حيث كثفت الأجهزة الأمنية حملاتها على مستوى الجمهورية.

حملات مكثفة لضبط الالتزام بمواعيد الغلق

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن تحرير 892 مخالفة للمحال والمنشآت التي لم تلتزم بقرار الغلق في المواعيد المحددة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وعرضهم على النيابة العامة.

