تحرير 892 مخالفة للمحال المخالفة لمواعيد الغلق خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:13 م 25/04/2026 تعديل في 12:13 م
    تطبيق قرار غلق المحال في محطة الرمل بالإسكندرية (2)_2
    تطبيق قرار غلق المحال في محطة الرمل بالإسكندرية (4)_3
    تطبيق قرار غلق المحلات بالدقهلية (1)
    تطبيق قرار غلق المحلات بالدقهلية (4)
    تطبيق قرار غلق المحلات بالدقهلية (8)
    تطبيق قرار غلق المحلات بالدقهلية (6)
    تطبيق قرار غلق المحلات بالدقهلية (10)
    تطبيق قرار غلق المحلات بالدقهلية (9)
    تطبيق قرار غلق المحال في محطة الرمل بالإسكندرية (2)_2
    تطبيق قرار غلق المحال في محطة الرمل بالإسكندرية (10)_10
    كفر الشيخ تنفذ قرار غلق المحال والمطاعم
    تطبيق قرار غلق المحال في محطة الرمل بالإسكندرية (1)_1

أعلنت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم السبت، نتائج حملاتها المكبرة على مستوى الجمهورية لمتابعة التزام المنشآت بقرارات غلق المحال التجارية.

تنفيذ قرار الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء

ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (909) لسنة 2026 بشأن تحديد مواعيد غلق المحال والمنشآت خلال الفترة الراهنة، وفي إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، حيث كثفت الأجهزة الأمنية حملاتها على مستوى الجمهورية.

حملات مكثفة لضبط الالتزام بمواعيد الغلق

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن تحرير 892 مخالفة للمحال والمنشآت التي لم تلتزم بقرار الغلق في المواعيد المحددة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وعرضهم على النيابة العامة.

اقرأ أيضا:

الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لإعادة طفلة مستشفى الحسين وصورة المتهمة

"مش مصري وله 20 أخ وأخت".. ماذا قال إسلام ضحية "بنت إبليس" بعد عودته لأسرته؟

النيران امتدت للهناجر المجاورة.. حريق ضخم بمخازن أخشاب في مؤسسة الزكاة -(صور)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

