كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام مجموعة من الأشخاص يحملون أسلحة بيضاء بممارسة أعمال بلطجة على آخر بمحافظة الإسكندرية.

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد الشخص المجني عليه، وتبين أنه عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه.

فيديو بلطجة يكشف واقعة تهديد بالأسلحة البيضاء

وبسؤاله، قرر أنه بتاريخ 21 من الشهر الجاري نشبت مشادة كلامية بينه وبين عاطل آخر مقيم بدائرة القسم، بسبب خلافات على أولوية المرور، قام على إثرها الأخير بالاستعانة بعدد من الأشخاص والتوجه إلى أسفل منزله وتهديده بالأسلحة البيضاء.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين في الفيديو، وتبين أنهم 7 أشخاص وسيدة، من بينهم اثنان لهما معلومات جنائية، مقيمون بدائرة القسم.

خلاف مرور يتحول لمشاجرة عنيفة أمام منزل المجني عليه

وبحوزتهم 7 أسلحة بيضاء و2 صدادة معدنية مستخدمة في الواقعة. وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسبب ذات الخلافات. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

