

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة تنفيذ تحويلات مرورية وغلق جزئي أعلى كوبري 6 أكتوبر، بالتزامن مع بدء أعمال إنشائية لرفع كفاءته، وذلك في إطار خطة تحسين البنية التحتية وتيسير الحركة المرورية.

غلق جزئي بكوبري 6 أكتوبر لتنفيذ أعمال تطوير

وأوضحت أنه سيتم غلق الوصلة أعلى الكوبري من منزل ممدوح سالم وحتى مطلع العروبة في الاتجاهين، مع تحويل حركة السيارات القادمة من مطلع النصر وامتداد رمسيس إلى مسار بديل يشمل شارع امتداد رمسيس ثم كوبري العباسية ومحور لطفي السيد وصولًا إلى مطلع باغوص.

كما تقرر غلق الوصلة من منزل العروبة حتى منزل النصر، مع تحويل حركة المركبات القادمة من الجيزة إلى محور العروبة ثم مناطق مدينة نصر، إلى جانب غلق مطلع امتداد رمسيس "مطلع وزارة المالية"، وتحويل الحركة إلى المسطح الأرضي بمحور الأوتوستراد.

ومن المقرر تنفيذ الأعمال بدءًا من الساعة 12:05 صباحًا وحتى الساعة 10 صباحًا، خلال يومي الجمعة والسبت الموافقين 24 و25 أبريل، وكذلك يومي 1 و2 مايو 2026.

وأكدت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المنفذة، مع وضع العلامات الإرشادية والمساعدات الفنية لضمان سلامة المواطنين وتنظيم الحركة.

