تحول طريق العين السخنة إلى مسرح لحادث مروّع، بعدما انقلبت سيارة "سوزوكي" بالقرب من منطقة المحاجر بجوار المقابر التابعة لقسم شرطة القطامية، مخلفة عددًا من المصابين وسط استنفار سريع للأجهزة المعنية.

حادث طريق العين السخنة

شهد طريق العين السخنة، وتحديدًا بمنطقة المحاجر المجاورة للمقابر في نطاق قسم شرطة القطامية، حادث انقلاب سيارة سوزوكي، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة.

فور وقوع الحادث، انتقلت سيارات الشرطة إلى موقع البلاغ، وقلن سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى العاصمة للعلاج مع القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

مخدرات "في نص الشارع" بالغربية

في سياق منفصل، كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تعاطي 3 أشخاص المواد المخدرة بأحد الميادين بالغربية.

المتهمون في "فيديو الغربية"

بالفحص أمكن تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو (شخصان وسيدة "لـ 2 منهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة الغربية)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتحصلهم على المواد المخدرة من (عاطل- مقيم بمحافظة الغربية) تم ضبطه، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش).

