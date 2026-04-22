قال المحامي عبد الرازق مصطفى، دفاع البلوجر أدهم سنجر، إن النيابة العامة قررت حفظ التحقيقات في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"أنت فلاح من المنوفية.

وتابع مصطفي في تصريحات لـ"مصراوي"، أنه سيتقدم بتظلم على قرار حفظ التحقيقات.

تفاصيل بيان الداخلية بشأن فيديو "أنت فلاح من المنوفية"



وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بالترجل من سيارته والتعدى على القائم بتصوير المقطع بالسب بالجيزة.

بالفحص تبين تقدم المذكوران ببلاغات متبادلة بقسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة بالتعدى على بعضهما بالسب والضرب فى إطار الخلافات على أولوية المرور.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

