حفظ التحقيقات في واقعة "أنت فلاح من المنوفية".. ودفاع البلوجر أدهم سنجر: سنتقدم بتظلم

كتب : أحمد عادل

06:27 م 22/04/2026 تعديل في 06:49 م
قال المحامي عبد الرازق مصطفى، دفاع البلوجر أدهم سنجر، إن النيابة العامة قررت حفظ التحقيقات في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"أنت فلاح من المنوفية.

وتابع مصطفي في تصريحات لـ"مصراوي"، أنه سيتقدم بتظلم على قرار حفظ التحقيقات.

تفاصيل بيان الداخلية بشأن فيديو "أنت فلاح من المنوفية"


وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بالترجل من سيارته والتعدى على القائم بتصوير المقطع بالسب بالجيزة.

بالفحص تبين تقدم المذكوران ببلاغات متبادلة بقسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة بالتعدى على بعضهما بالسب والضرب فى إطار الخلافات على أولوية المرور.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

اقرأ أيضا:

بدء تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة

هل انتحر ضياء العوضي أو تم تهديده؟.. محامي الأسرة يكشف التفاصيل

بعد الإفراج عنه.. القبض على سيد مشاغب وآخرين بتهمة أعمال شغب في الجيزة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير المالية :زيادات غير مسبوقة فى أجور العاملين بالدولة بداية من يوليو
أخبار مصر

وزير المالية :زيادات غير مسبوقة فى أجور العاملين بالدولة بداية من يوليو

بعد قفزة الزيرو.. سيارات هاتشباك مستعملة بأسعار تبدأ من 450 ألف جنيه
أخبار السيارات

بعد قفزة الزيرو.. سيارات هاتشباك مستعملة بأسعار تبدأ من 450 ألف جنيه
مصر تخفض تقديراتها لسعر العائد الحقيقي على الاستثمار في أذون وسندات الخزانة
اقتصاد

مصر تخفض تقديراتها لسعر العائد الحقيقي على الاستثمار في أذون وسندات الخزانة
التعليم: 95% نسبة الإقبال على البكالوريا المصرية في أولى ثانوي
مدارس

التعليم: 95% نسبة الإقبال على البكالوريا المصرية في أولى ثانوي
تفاصيل جديدة حول استهداف سفينة في مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

تفاصيل جديدة حول استهداف سفينة في مضيق هرمز

وزير المالية: زيادات غير مسبوقة فى أجور العاملين بالدولة بداية من يوليو
وزير المالية: تحديد سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة بـ47 جنيهًا.. تفاصيل
رئيس الوزراء يُحدد رسميًا موعد إجازة عيد العمال
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
رئيس الوزراء يكلف بتخطيط المنطقة الساحلية لجذب الاستثمارات السياحية
بالفيديو والصور- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
إيران تقر بتمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا
3 آلاف جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات
خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
مدبولي يصدر قرارًا بتعيين عمر صادق رئيسًا للبورصة المصرية
خاص.. عملاقا إيطاليا يدخلان سباق التعاقد مع محمد صلاح
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟