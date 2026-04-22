إستمراراً لجهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين بمحافظة الإسماعيلية.

شبكة غسل أموال

كشفت التحريات قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وتبين أن المتهمين استخدما حصيلة تجارة السموم في تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات.

أرباح المخدرات في أنشطة وهمية

وقُدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 400 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

