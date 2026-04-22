إعلان

من تجارة المخدرات لـ "بيزنس" العقارات.. كيف سقط أباطرة غسل الأموال في قبضة الأمن؟

كتب : علاء عمران

02:41 م 22/04/2026 تعديل في 02:49 م

سقوط أباطرة غسل الأموال في قبضة الأمن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

إستمراراً لجهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين بمحافظة الإسماعيلية.

شبكة غسل أموال

كشفت التحريات قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وتبين أن المتهمين استخدما حصيلة تجارة السموم في تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات.

أرباح المخدرات في أنشطة وهمية

وقُدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 400 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وزارة الداخلية النيابة العامة غسل أموال

فيديو قد يعجبك



إعلان

إعلان

