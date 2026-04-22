

أجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، نظر محاكمة الفنان محمد رمضان في القضية المقامة ضده، بتهمة سب وقذف إعلامي شهير، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك إلى جلسة 4 مايو المقبل.

وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية بالقاهرة قد أحالت الفنان محمد رمضان إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح الاقتصادية، على خلفية اتهامه بتعمد إزعاج الإعلامي محل الواقعة، باستخدام وسائل الاتصال بشكل مسيء.

وكشفت التحقيقات أن الفنان استخدم وسائل التواصل الاجتماعي في توجيه عبارات وأفعال اعتُبرت مسيئة للإعلامي، وهو ما اعتبرته النيابة مخالفة للقوانين المنظمة لجرائم السب والقذف وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وتواصل المحكمة نظر القضية في الجلسة المقبلة، لاستكمال إجراءات التقاضي والفصل في الاتهامات المنسوبة إليه.

اقرأ أيضا:

