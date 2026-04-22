هشام طلعت مصطفى: "ذا سباين" أول نموذج لمدينة خالية من التكدس المروري في مصر

الأسعار تبدأ من 11.5 مليونا.. إقبال كبير على شقق"ذا سباين"- صور

تستمر مجموعة طلعت مصطى، لليوم الثاني في إجراءات حجز الوحدات في مشروعها الجديد ذا سباين.

ومنذ الساعات الأولى لفتح باب الحجز في المشروع وتلقى مقدمات الحجز، ويوجد إقبال كبير من العملاء على الشراء في مشروع الشركة الجديد.

ويمتد مشروع ذل سباين، على طول 5 كيلومترات في قلب "مدينتي"، ويرتكز على رؤية "مدينة داخل مدينة"، ويستهدف المشروع استقبال ما يصل إلى 120 ألف زائر يوميًا، بما يعادل أكثر من 40 مليون زائر سنويًا.

ويتكون المشروع من 20,000 شقة سكنية و 1251 شقة فندقية، كما يوجد 580,000 متر مربع مكاتب إدارية من الفئة (Grade A+)، و 565,000 متر مربع للمحلات التجارية، المطاعم، والأنشطة الترفيهية المختلفة.

كما يوجد فنادق عالمية تضم 3,500 غرفة وجناح فندقي، بجانب أبراج أيقونية تضم 165 برجاً بارتفاعات تصل إلى 130 متراً، مما يعيد تشكيل الهوية المعمارية لشرق القاهرة.

مقدم 1.4% من ثمن الوحدة

ويبدأ مقدم الحجز في المشروع من 1.4% من ثمن الوحدة وهو ما يصل إلى 300 ألف جنيه دفعة تعاقد، ثم يتم سداد 300 ألف آخرين بعد 3 شهور من الحجز، كما يصل القسط الشهري إلى 30 ألف جنيه لأقل الوحدات سعرا مع سداد دفعات ربع سنوية تبدأ من 300 ألف جنيه

وتبدأ أسعار مشروع ذا سباين من 11.5 مليون جنيه للوحدة الغرفة الواحدة، و 15.5 مليون للغرفتين، و 25.9 مليون جنيه للوحدات ذات الـ3 غرف.

وتتراوح مساحات الوحدات المقرر بناؤها في ذا سباين ما بين 68 و 222 مترًا مربعًا.