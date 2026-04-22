مقدم يبدأ من 300 ألف.. تفاصيل حجز وأسعار شقق ذا سباين في مدينتي

كتب : محمد عبدالناصر

03:01 م 22/04/2026
    أسعار شقق ذا سباين في مدينتي (1)
    أسعار شقق ذا سباين في مدينتي (2)
    أسعار شقق ذا سباين في مدينتي (3)
    أسعار شقق ذا سباين في مدينتي (5)
    أسعار شقق ذا سباين في مدينتي (6)
    أسعار شقق ذا سباين في مدينتي (4)
    أسعار شقق ذا سباين في مدينتي (7)
    أسعار شقق ذا سباين في مدينتي (8)
    أسعار شقق ذا سباين في مدينتي (9)

تستمر مجموعة طلعت مصطى، لليوم الثاني في إجراءات حجز الوحدات في مشروعها الجديد ذا سباين.

ومنذ الساعات الأولى لفتح باب الحجز في المشروع وتلقى مقدمات الحجز، ويوجد إقبال كبير من العملاء على الشراء في مشروع الشركة الجديد.

ويمتد مشروع ذل سباين، على طول 5 كيلومترات في قلب "مدينتي"، ويرتكز على رؤية "مدينة داخل مدينة"، ويستهدف المشروع استقبال ما يصل إلى 120 ألف زائر يوميًا، بما يعادل أكثر من 40 مليون زائر سنويًا.

ويتكون المشروع من 20,000 شقة سكنية و 1251 شقة فندقية، كما يوجد 580,000 متر مربع مكاتب إدارية من الفئة (Grade A+)، و 565,000 متر مربع للمحلات التجارية، المطاعم، والأنشطة الترفيهية المختلفة.

كما يوجد فنادق عالمية تضم 3,500 غرفة وجناح فندقي، بجانب أبراج أيقونية تضم 165 برجاً بارتفاعات تصل إلى 130 متراً، مما يعيد تشكيل الهوية المعمارية لشرق القاهرة.

مقدم 1.4% من ثمن الوحدة

ويبدأ مقدم الحجز في المشروع من 1.4% من ثمن الوحدة وهو ما يصل إلى 300 ألف جنيه دفعة تعاقد، ثم يتم سداد 300 ألف آخرين بعد 3 شهور من الحجز، كما يصل القسط الشهري إلى 30 ألف جنيه لأقل الوحدات سعرا مع سداد دفعات ربع سنوية تبدأ من 300 ألف جنيه

وتبدأ أسعار مشروع ذا سباين من 11.5 مليون جنيه للوحدة الغرفة الواحدة، و 15.5 مليون للغرفتين، و 25.9 مليون جنيه للوحدات ذات الـ3 غرف.

وتتراوح مساحات الوحدات المقرر بناؤها في ذا سباين ما بين 68 و 222 مترًا مربعًا.

ذا سباين طلعت مصطفى مدينتي

بالفيديو- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
بالفيديو- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
يسرب التشكيل.. حلاق كوكوريلا يثير أزمة في تشيلسي

بعد جدل برنامج "الطيبات".. كيف كان طعام النبي ﷺ يوميًا؟

بسعر فائدة 17.25%.. بنكا الأهلي ومصر يبدأن طرح الشهادات الجديدة اليوم
عبدالواحد السيد: "زيزو لو خد 10 جنيه يبقى الزمالك عنده مشكلة"

الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
