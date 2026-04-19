كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالدقهلية وإطلاق أحدهم عيار نارى من بندقية خرطوش.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 18 أبريل الجارى تبلغ لمركز شرطة منية النصر بحدوث مشاجرة بين طرف أول 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" وطرف ثان أحد الأشخاص "حائز السلاح النارى الظاهر بمقطع الفيديو" مصاب بجرح قطعى) جميعهم مقيمين بدائرة المركز.

مشاجرة بالخرطوش في الدقهلية

التحريات توصلت إلى أن السبب خلافات بين الطرفين حول أولوية المرور تبادلوا خلالها التعدى بالسب والضرب على بعضهم باستخدام سلاح أبيض بحوزة أحد أفراد الطرف الأول محدثاً إصابة الطرف الثانى وإطلاق الطرف الثانى عيار نارى فى الهواء من بندقية خرطوش كانت بحوزته "دون حدوث إصابات".

القبض على طرفي مشاجرة الدقهلية

أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم (سلاح الأبيض – بندقية خرطوش "المستخدمين فى التعدى") ، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم.

فيديو مخدرات المرج



في سياق منفصل، كشفت تحريات مباحث العاصمة ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تجمع عدد من الأشخاص والادعاء باتجارهم بالمواد المخدرة بأحد الشوارع بمنطقة المرج بالقاهرة.

بالفحص تبين تجمع المذكورين فى المكان المشار إليه لحدوث مشاجرة بين طرف أول 5 عمال وطرف ثان 7 عمال جميعهم يعملون بجمع الخردة؛ بسبب خلاف حول أماكن جمع الخردة واستخلاص المواد البلاستيكية والكرتون منها، وتبين عدم صحة تعاطيهم المواد المخدرة أو الاتجار بها.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة لذات الخلاف.

