"لم يعد يغازلني ولم يقدر أنوثتي"، بهذه الكلمات بررت نادية اعترافها بقتل زوجها، في جريمة أنهت 11 عامًا من الزواج، في لحظة غضب، أمسكت بالسكين ولم تتوقف، وانهالت عليه بـ 22 طعنة متتالية.

مع كل طعنة كانت تسترجع مشاهد من حياتهما معًا؛ بداية لامعة شهد بها الجميع، زواج، أربعة أطفال، ثم سلسلة طويلة من الإهانات والضرب، انتهت بجسد ساكن غارق في دمائه.

سلسة جرائم أسرية

في حلقة جديدة من سلسلة "جرائم أسرية"، التي يتناولها "مصراوي" استنادًا إلى التحريات الرسمية ومصادر مختلفة، نروي تفاصيل مقتل موظف على يد زوجته في محافظة المنيا عام 2020.

المجني عليه علاء (40عامًا) كان يعمل موظفًا بينما المتهمة زوجته، ربة منزل تصغره بعشر سنوات.

بداية تفاصيل مقتل موظف على يد زوجته في المنيا

تعود تفاصيل الواقعة إلى منتصف عام 2009، حين كانت نادية تبلغ من العمر 20 عامًا، داخل أحد متاجر مدينة سملوط، لفتت انتباه علاء، الذي لم يتردد في التقدم لخطبتها، وسرعان ما تحولت العلاقة إلى قصة حب شهد بها الأهل والأقارب.

بعد الزواج، استقرت نادية مع زوجها في منزل عائلته، وعاشا - بحسب روايتها - سنوات من الهدوء النسبي، أثمرت عن إنجاب 4 أطفال.

مع مرور الوقت، تغيرت ملامح الحياة بين الزوجين، تقول المتهمة إن زوجها كان دائم العصبية، يعتدي عليها بالسب والضرب، مضيفة: "حسيت إني مش زوجة.. أنا خدامة. كل الحب اللي كان قبل الجواز اختفى".

محاولات الإصلاح - بحسب أقوالها - لم تُجد نفعًا، لتتحول العلاقة إلى سلسلة من الخلافات اليومية، كان الزوج فيها "صاحب القرار الأول والأخير".

زوجة تنهي حياة زوجها

في أحد أيام يوليو 2020، نشبت مشادة بين الزوجين، انتهت - وفق رواية الزوجة - باعتداء الزوج عليها، قبل أن يغادر المنزل إلى عمله.

عاد علاء في وقت لاحق، وسأل عن الطعام، تأخر تجهيز الغداء، فاندلع خلاف جديد، تطور إلى اعتداء بالضرب، بحسب أقوال نادية.

لحظة غضب تنهي حياة موظف

في تلك اللحظة، سقط من ملابس الزوج سلاح أبيض "مطواة قرن غزال"، تقول المتهمة إنها التقطته سريعًا، وانهالت عليه بالطعنات.

"كنت فاكرة كل حاجة عملها فيا.. كل إهانة وكل وجع"، هكذا وصفت لحظة ارتكابها الجريمة.

زوجة تقتل زوجها بـ22 طعنة

داخل صالة الشقة، سقط الزوج جثة هامدة، غارقًا في دمائه، تناثرت آثار الدماء على الحوائط والأثاث، بينما كشفت المعاينة عن إصابته بأكثر من 22 طعنة متفرقة.

بمواجهة المتهمة، أقرت بارتكاب الواقعة، وأرشدت عن السلاح المستخدم، تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق التي باشرت عملها لكشف ملابسات الجريمة كاملة.

ولاحقًا جرى إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها فيما نُسب إليها من اتهامات بالقتل العمد.

