كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله صاحب الحساب وهو يقوم بربط حبل في سقف الغرفة، وإعداده على هيئة "حبل مشنقة"، مع شرحه كيفية التعلق به بغرض الانتحار.

الداخلية تكشف حقيقة فيديو حبل الانتحار

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، إنه بالفحص أمكن تحديد وضبط صاحب الحساب، وهو العامل الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بمحافظة الغربية.

ضبط صاحب فيديو التحريض على الانتحار بالغربية

وبمواجهته، نفى المتهم اعتزامه الإقدام على الانتحار، موضحًا أن قيامه بتصوير ونشر مقطع الفيديو جاء على سبيل المزاح، بهدف زيادة نسب المشاهدات على حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي، وتحقيق أرباح مالية.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

