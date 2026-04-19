سائق تاكسي يطلب أجرة زيادة توصيل طالبة ببني سويف.. والأمن يتحرك

كتب : علاء عمران

02:57 م 19/04/2026

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى الفتيات من قائد سيارة أجرة لقيامه بطلب أجرة أعلى من القيمة المقررة بمحافظة بني سويف.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، إنه بالفحص، أمكن تحديد الشاكية، وتبين أنها طالبة مقيمة بدائرة قسم شرطة بني سويف، وبسؤالها قررت تضررها من قائد سيارة أجرة لقيامه بطلب أجرة تزيد على التعريفة المقررة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط السيارة محل الشكوى، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة مركز شرطة بني سويف.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

