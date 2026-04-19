تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى الفتيات من قائد سيارة أجرة لقيامه بطلب أجرة أعلى من القيمة المقررة بمحافظة بني سويف.

ضبط سائق تاكسي ببني سويف طلب أجرة أعلى من التعريفة المقررة

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، إنه بالفحص، أمكن تحديد الشاكية، وتبين أنها طالبة مقيمة بدائرة قسم شرطة بني سويف، وبسؤالها قررت تضررها من قائد سيارة أجرة لقيامه بطلب أجرة تزيد على التعريفة المقررة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط السيارة محل الشكوى، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة مركز شرطة بني سويف.

ضبط سيارة أجرة وسائقها بعد مطالبة بأجرة زائدة

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.