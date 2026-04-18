محاكمة 23 متهمًا في "خلية الدعم المالي

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، تأجيل محاكمة 23 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية لجان الدعم المالي"، إلى جلسة 20 مايو المقبل للمرافعة.

وتنظر المحكمة القضية رقم 20701 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، والمتهمين فيها بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثالث توليا قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما أسندت النيابة إلى باقي المتهمين تهمة الانضمام للجماعة مع العلم بأغراضها، إلى جانب اتهام جميع المتهمين بتمويل الإرهاب.

