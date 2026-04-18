كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة "نصف نقل" بإلقاء مخلفات بأحد الطرق بالقاهرة، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط مرتكب الواقعة.

ضبط سائق ألقى مخلفات بالطريق العام بالقاهرة

وبالفحص تبين أن السيارة المستخدمة منتهية التراخيص، وتم ضبط قائدها، وهو سائق مقيم بمحافظة قنا، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.