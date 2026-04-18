قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، تأجيل محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية المعادي”، إلى جلسة 5 مايو المقبل للمرافعة.

محاكمة متهم في "خلية المعادي"

وتنظر المحكمة القضية رقم 6326 لسنة 2025 جنايات المعادي، والمتهم فيها بالانضمام لجماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم طالبان الإرهابي.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما وجهت له النيابة تهمة تمويل الإرهاب، من خلال إمداد الجماعة بالأموال والأسلحة والمعلومات اللازمة لتنفيذ أعمال إرهابية.

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين