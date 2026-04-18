قرار قضائي بشأن محاكمة متهم في "خلية المعادي"

كتب : صابر المحلاوي

08:54 م 18/04/2026

المستشار محمد السعيد الشربيني

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، تأجيل محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية المعادي”، إلى جلسة 5 مايو المقبل للمرافعة.

وتنظر المحكمة القضية رقم 6326 لسنة 2025 جنايات المعادي، والمتهم فيها بالانضمام لجماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم طالبان الإرهابي.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما وجهت له النيابة تهمة تمويل الإرهاب، من خلال إمداد الجماعة بالأموال والأسلحة والمعلومات اللازمة لتنفيذ أعمال إرهابية.

