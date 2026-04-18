كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخصين بالتعدي على آخر باستخدام سلاح أبيض بمحافظة الشرقية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبي الواقعة.

ضبط عاملين تعديا بسلاح أبيض على مزارع بالشرقية

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 16 من الشهر الجاري، تبلغ لمركز شرطة الزقازيق بوقوع مشاجرة بين طرف أول مزارع مصاب بجروح قطعية، وطرف ثان عاملان، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز، وذلك بسبب خلافات سابقة حول أولوية المرور.

وأوضحت التحريات أن الطرف الثاني تعدى على المزارع باستخدام سلاح أبيض، ما أسفر عن إصابته، وتم ضبط المتهمين وبحوزتهما السلاح المستخدم في الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

