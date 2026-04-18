بسبب أولوية المرور.. ضبط متهمين بالتعدي بسلاح أبيض على مزارع بالشرقية

كتب : صابر المحلاوي

09:43 م 18/04/2026

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخصين بالتعدي على آخر باستخدام سلاح أبيض بمحافظة الشرقية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبي الواقعة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 16 من الشهر الجاري، تبلغ لمركز شرطة الزقازيق بوقوع مشاجرة بين طرف أول مزارع مصاب بجروح قطعية، وطرف ثان عاملان، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز، وذلك بسبب خلافات سابقة حول أولوية المرور.

وأوضحت التحريات أن الطرف الثاني تعدى على المزارع باستخدام سلاح أبيض، ما أسفر عن إصابته، وتم ضبط المتهمين وبحوزتهما السلاح المستخدم في الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضا:

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية النيابة العامة أخبار الحوادث

فيديو قد يعجبك



